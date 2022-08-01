Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA), Şırnak ve Van’ın ardından Kars’ta da turnuva düzenledi. Kars Ani Cup Turnuvası’nda ilköğretim çağındaki çocuklar yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Maç boyu torununu tribünden destekleyen Hatice Nine, taraftarlardan büyük ilgi gördü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı turnuvayla ilgi, UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, “Sahalarda daha nice Hatice Ninelerle buluşmayı umut ediyoruz ” dedi.
KARS’TA FUTBOL HEYECANI
Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi’nin spora ve sporcuya verdiği destek artarak devam ediyor. Akademi, yetenekli çocukları keşfetmek için bu yıl düzenlediği turnuvaların üçüncüsü Kars’ta gerçekleştirildi. Kars Ani Cup Turnuvası’nda Şanlıurfa, Van, Diyarbakır ve Bingöl’den gelen takımlar mücadele etti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde düzenlenen turnuvalar, 24 ülkeden takımların katılımı ile 25 - 31 Mayıs 2023 tarihlerinde düzenlenecek UYAFA Uluslararası Palandöken Cup futbol Turnuvası’na ön hazırlık niteliği de taşıyor. Ulusal ve uluslararası arenada birçok temsilcilikleri bulunan UYAFA’nın, futbol turnuvaları daha önce Şırnak ve Van’da düzenlenmişti.
ÇOCUKLAR “GELİŞİM LİGLERİ”NDE YETENEKLERİNİ SERGİLEYECEK
29 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Kars Ani Cup Turnuvası’nda yer alan çocuklar, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da düzenlenecek gelişim liglerinde kendini gösterme şansı da buldular
TORUNUNU İÇİN TRİBÜNDEYDİ: TRİBÜNDEKİ İLGİ ODAĞI NİNE
Kentin turizmine de katkı sağlaması amaçlanan turnuvada renkli görüntüler yaşandı. Karslı Hatice Tüvel, Kars Ani Cup Turnuvası’nda mücadele eden torununu tribünden izleyerek ona destek verdi. Hatice Nine, torununu sahada izlerken yaşadığı heyecan ilgi çekti. Torunu Berat’ın maçını son dakikaya kadar izleyen Hatice Nine ile taraftarlar bol bol fotoğraf çektirdi.
“UYAFA GÖNÜLLERE DOKUNMAYA DEVAM EDİYOR”
UYAFA Genel Başkanı Özcan Şimşek, Hatice Tüvel’in torununun maçını izlemesinin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, “Gönüllere dokunmaya devam eden UYAFA, bu defa da Kars'ta torununu izlemeye gelen Hatice ninenin gönlüne dokundu. Hatice ninenin torununu büyük bir heyecanla izlemesi UYAFA için mutluluğun ve başarının adıydı zaten. Hatice ninenin de umutları vardı diğer anneler babalar nineler gibi taptaze ıpılık, kar gibi beyazdı. Sahalarda daha nice Hatice ninelerle buluşmayı umut ediyoruz” dedi.
“KAMPLARIN SAYISI ARTACAK”
UYAFA Palandöken Cup Genel koordinatörü Ali Güney, toplumun her kesiminden destek beklediklerinin altını çizdi. Güney, “Toplumun her kesiminden destek bekliyoruz. Bu organizasyon gelecek yıllarda ülkemizin spor merkezi olmasına katkı sağlayacaktır. Spor yöneticileri, teknik direktörler, antrenörler, tur operatörleri, turnuva organizatörleri ve spor turizmi ile uğraşan yöneticileri bölgeye getirerek, yerinden yapılacak tanıtımlar vasıtasıyla spor yöneticilerini ülkemizde kamp yapmaya teşvik edecektir. Daha sonra spor oyunları organizasyonları, ulusal ve uluslararası ülkemizin ilimizin ve bölgemizin tanıtımı ile insanları bu bölgeye çekecektir.” diye konuştu.
KARS ANİ CUP TURNUVASI’NA BÜYÜK İLGİ
Kars Ani Cup Turnuvası’nı, Kars Valisi Türker Öksüz, Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan, Milli Eğitim Müdürü Aydın Acay, Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Taşdan, Serka genel sekreteri Nurullah Karaca ve çok sayıda vatandaş tribünden izleyerek destek verdi.
Kars İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Uluslararası Yetenek Avcıları Futbol Akademisi (UYAFA)’nin final müsabakasını izleyerek, turnuvayı kazanan Kars UYAFA'ya kupasını taktim etti.
UYAFA Genel Başkanı Özcan ŞİMŞEK’de, İl Emniyet Müdürü Sağdıç’a spora ve sporcuya olan desteğinden dolayı teşekkür ederek UYAFA’nın formasını hediye etti. Şimşek, UYAFA Kars il Temsilcisi Sefer ÖZABAY’a ve ekibine böyle anlamlı bir organizasyona imza atıkları İçin UYAFA ailesi olarak kendilerine teşekkür ettiler.
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