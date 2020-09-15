Kars'ta trafik kurallarına uymayan 87 araca 37 bin 493 lira para cezası kesildi

AA

Kentte jandarma ekipleri, 142 personelin katılımıyla radar ile hız denetimi, yük ve yolcu taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ile seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik "Türkiye Özel Trafik Denetimi" gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde 1 bin 647 araç ve sürücüsünü denetleyen ekipler, 30'u hız kurallarına, 14'ü emniyet kemeri takmaması, 43'ü ise diğer trafik kurallarını ihlalden toplam 87 araca toplam 37 bin 493 lira ceza kesildi.

Denetimler kapsamında ise 11 araç trafikten men edildi.