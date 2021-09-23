Kars'ta süt tankerini çalmaya çalıştıkları iddiasıyla 3 zanlı yakalandı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Akyar, Oluklu ve Tozluca köylerinin tarımsal amaçlı desteklenmesi için Oluklu köyünde kurulan kalkınma kooperatifi binasına hırsızlık amacıyla 3 kişinin girdiği ihbarı jandarmaya ulaştı.

Harekete geçen Selim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüpheliyi, kooperatifteki süt tankerini söküp traktöre yükledikleri sırada yakalandı.

Jandarmaya götürülen şüphelilerin sorgusu sürüyor.