Kars'ta süt ineklerinin tozlu yolculuğu

AA

Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyünden sabahın erken saatlerinde çobanların meraya çıkardığı inekler, gün batımına yakın tekrardan sağım yapılmak üzere köye getiriliyor.

Çobanların inek sürülerini önüne katarak döndüğü zorlu mera yolunda oluşan tozlu yolculuk, güzel görüntüler oluşturuyor.

Köylülerden Mehmet Aydın, AA muhabirine, ineklerini otlaması için sabah erkenden ahırdan çıkararak çobana teslim edip meraya gönderdiklerini belirtti.

Meradan ineklerin gelişinde güzel görüntü oluşturduğunu anlatan Aydın, "İlkbahardan, kar yağıncaya kadar hayvanlarımız dışarıda otluyor. Sabah gönderiyoruz, akşamları da sağıma geliyor. Şimdi sonbahar olduğu için otlar kurudu, yağmur da yağmadığı için çok çabuk toz oluyor. İneklerimiz sağıma gelince bazen toz bulutundan göremiyoruz. Özellikle de sürü halinde geldikleri için daha fazla oluyor, güzel de görüntüsü oluyor."ifadesini kullandı.