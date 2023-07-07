Kars'ta sincap ve kızıl şahinler görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sincap ve kızıl şahinler millet bahçesinde objektiflere yansıdı
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Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezindeki İnönü Mahallesi'nde bulunan millet bahçesi, sıcak havalarla canlandı. Sarıçam ağaçları içinde insanların doğayla baş başa kaldıkları bahçede, sincaplar ve kızıl şahinler görülmeye başladı.
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Ağaç dallarında gezinen ve kozalak kemiren sincaplar ile avlarını izleyen kızıl şahinler objektife yansıdı.
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Piknik yapmak ve dinlenmek için bahçeye gelen vatandaşlar da hayvanları ilgiyle izledi.
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Bahçede oyun oynayan çocuklardan Yusuf Temel, doğayla iç içe olduklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızla millet bahçesinde geziyoruz. Sincaplar bahçeye renk katıyor" dedi.
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