Kars'ta satışa çıkardığı dede yadigarı tüfek ile müşterisini öldüren zanlı tutuklandı

Halitpaşa Mahallesi'nde oturan E.K'yi, 1 Haziran'da dedesinden kalma tek kırma tabir edilen av tüfeğini satmak isterken fiyat anlaşmazlığı üzerine çıkan tartışmada aynı silahla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan T.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen T.K, sağlık kontrolünün ardından Kars Adliyesine getirildi.

Zanlı T.K, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.