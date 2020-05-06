Kars'ta Kovid-19'u yenen 44 hasta taburcu edildi

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ile AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kentteki basın mensuplarıyla video konferans ile toplantı yaptı.
Arslan, toplantıda yaptığı konuşmada, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesindeki "Kovid-19 Tanı Laboratuvarı"nda 4 bin 293 testin yapıldığını söyledi.
"Kovid-19 Tanı Laboratuvarı"nın bölgedeki illere de hizmet ettiğini anlatan Arslan, şöyle konuştu:
“Kafkas Üniversitesinde yapılan 4 bin 293 testten 249'u pozitif çıkmış 186 hasta Ağrı'dan gelmiş 1'i pozitif, 2 bin 40 hasta Kars'tan test yaptırmış 112'si pozitif, Ardahan'dan 390 test yapılmış 37 pozitif çıkmış, Iğdır'dan 1640 test yapılmış 103 pozitif çıkmıştır. Kars'ta toplamda 136 vakamız vardır, bunlardan 44 kişi iyileşerek taburcu edildi. 68 vaka da hastanede tedavi görüyor. Bunların içerisinde yoğun bakımda olan kimse yok. Koronavirüs nedeniyle 6 vatandaşımız da vefat etti."
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Yunus Kılıç da Türkiye'nin bir yandan koronavirüs salgınıyla mücadele ederken, bir yandan da yatırımlarına devam ettiğini anlattı.
Kars ve bölgesinde yayla ve meracılığın önemli olduğunu ve virüsün yaylaya çıkışları ikinci bir dalga olmadığı sürece etkilemeyeceğini aktaran Kılıç, "Yaylalar için de inşallah ikinci bir dalgası olmaz dünyada belki bazı yerlerde çıkabilir ama Türkiye'de öyle bir durum yok. Böylece vatandaşların yaylalara çıkışıyla ilgili şu anda bir problem gözükmüyor." dedi.
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