Kars'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan kız ile temaslı olduğu babası hastaneden kaçtı

Harakani Devlet Hastanesine Kovid-19 şüphelisiyle getirilen E.M'ye koronavirüs testi yapıldı, test sonucunun pozitif çıkması üzerine temaslı olduğu babası M.M ile sağlık ekiplerinden kaçtı.

Durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle baba ve kızı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Digor Durağı Mevkiinde yakalandı.

E.M ve M.M'yi sağlık ekipleri Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Nuripaşa Yurt Müdürlüğü'ne (KYK) götürerek karantinaya aldı.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M hakkında idari yaptırım uygulanıp adli işlem başlatıldı.