Kars'ta Kovid-19 şüphesiyle yatırıldığı hastaneden kaçan kişi yakalandı

Kovid-19 şüphesiyle Harakani Devlet Hastanesine yatırılan A.D, test sonucu belli olmadan hastaneden kaçıp Sarıkamış ilçesine gitti.

Hastane görevlilerin durumu bildirmesiyle harekete geçen polis ekipleri, A.D'yi Sarıkamış ilçesi Demirciler Caddesi'nde yakaladı.

Polis ekiplerinin 112 Acil Servis görevlilerine teslim ettiği kişi, Sarıkamış Devlet Hastanesinde gözetim altına alındı.