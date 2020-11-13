Kars'ta Kovid-19 önlemleri kapsamında uygulanan sigara içme yasağına ilişkin denetim

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince 12 Kasım'da alınan kararla Faikbey, Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Atatürk, Kazımpaşa, Haydar Aliyev ve Halitpaşa caddelerinde sigara içilmesinin yasaklanması üzerine görevlilerce bu caddelerde uygulama yapıldı.

Kars Valiliğine bağlı salgın denetim görevlilerinin yanı sıra polis ve zabıta ekiplerince yürütülen denetimlerde, görevliler özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu caddelerde maskesini çene altına indirerek sigara içenleri uyardı.

Kontrollerde, halkın yoğun olarak bulunduğu bu caddelerdeki sigara içme yasağına ve maske takma kuralına çoğunlukla uyulduğu gözlendi.