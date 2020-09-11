Kars'ta Kovid-19 kurallarına uymayanlara 37 bin 350 lira para cezası

AA

Kentte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda, 99 taksi, 56 taksi durağı, 115 dolmuş ve 820 yolcu, 26 şehirler arası otobüs, 300 HES kodu, 1 nikah töreni ve 72 iş yeri denetlendi.

Polis ekipleri bir iş yeri denetiminde sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. Maddesince 22 bin 50 lira, 2 kişiye karantina ihlal suçundan 6 bin 300 lira, 10 kişiye maske takmamaktan 9 bin lira olmak üzere toplam 37 bin 350 lira idari para cezası uyguladı.