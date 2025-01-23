Kars'ta kızıl tilkilerin fare avı görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ve Selim ilçelerinde aç kalan kızıl tilkilerin doğada fare avlanmaları görüntülendi
- 1
Türkiye'nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Sarıkamış ilçesinde gece hava sıcaklığı sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü.
- 2
Bozayı, vaşak, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanı bulunan bölgede, karla kaplı Hançerli düzü ve Hamamlı köyü çayırlık alanında fare avına çıkan kızıl tilkilerin hareketleri objektife yakalandı.
- 3
Selim ilçesinde de yol kenarında karlı arazide tilkiler avlanırken görüntülendi.
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10