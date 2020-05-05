Kars'ta kiralanan evde kumar oynayan 7 kişiye sosyal mesafeden ceza

AA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Sukapı Mahallesi'nde müstakil bir evin S.M. tarafından kumar oynatmak için kiralandığını belirledi.

Polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda 7 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.

Şahıslar hakkında, "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişiye toplam 22 bin 575 lira ceza kesildi.