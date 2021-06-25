Kars'ta kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

Paşaçayır Mahallesi'nde bir mandırada çalışan ve kendisinden haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatılan Rojhat Buldu'yu, polis ekipleri Digor'a bağlı Şenol köyü yakınlarında yol kenarında buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne götürülen Buldu, ailesine teslim edildi.

Amca Zeki Buldu, gazetecilere, yeğeninin bulunduğu için çok mutlu olduğunu belirterek polis ekiplerine teşekkür etti.

Rojhat Buldu da Kars'tan Şenol köyüne yürüyerek gitmek isterken polis ekipleri tarafından bulunduğunu anlattı.