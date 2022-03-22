Kars'ta karın kapattığı 101 köy yolu ulaşıma açıldı

Kars'ta son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi, 169 köy yolu ulaşıma kapandı.

AA'nın haberine göre; İl Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 101 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Aynı zamanda 112 Acil Servis görevlileriyle koordineli şekilde çalışan ekipler, hasta bulunan köylerin yollarını hızlıca açıyor.

Ekipler, olumsuz hava koşulları nedeniyle kapalı bulunan 68 köy yollunun yeniden ulaşıma açılması için yoğun şekilde çalışıyor.