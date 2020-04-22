Kars'ta karantinadaki kadına doğum günü sürprizi

Kars'a İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı İpek Yolu Öğrenci Yurdu'nda karantina uygulamaları sürüyor.

Kars Gençlik Merkezi görevlileri, karantinadaki Ebru Akkaya'ya doğum günü olması dolayısıyla sürpriz hazırladı.

Hazırladıkları pasta ile Akkaya'nın kaldığı odaya giden görevliler, doğum gününü kutladı.

Pastadaki mumları söndüren Akkaya, mutlululuğunu görevlilerle paylaştı.