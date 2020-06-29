Kars'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada bir aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı

Kaya Vargün idaresindeki 25 ABC 729 plakalı otomobil, Kars-Ardahan kara yolunun Ani Ören Yeri kavşağında Uğur Durdağı yönetimindeki 36 FC 119 otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra 25 ABC 279 plakalı araçtaki bir aylık Elif, 1 yaşındaki Yaren, 2 yaşındaki Pelin, Mikail (22) ve Birgül Vargün (27) yaralandı.

Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Elif bebek Harakani Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Yaren Vargün'ün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.