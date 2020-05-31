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Kars'ta iki kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı İzmir'de yakalandı

Kars'ta iki yıl önce iki kardeşin silahlı kavgada öldürülmesine ilişkin aranan zanlı, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

31.05.2020 - 16:12 | Güncelleme: ABONE OL
Kars'ta iki kardeşin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin aranan zanlı İzmir'de yakalandı
AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Haziran 2018'de Kasaplar Hali'nde araç park etme nedeniyle çıkan kavgada Volkan ve Hakan Yağcı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma kapsamında Servet Ç'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan 10 kişilik özel ekip, teknik ve fiziki takibin ardından zanlının İzmir'in Urla ilçesinde olduğunu tespit etti.

Kars ve İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari şüpheli yakalandı.

Servet Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

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