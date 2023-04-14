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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Giriş: 14.04.2023 - 02:02 | Güncelleme: ABONE OL
Kars'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
Kars'ta iki araç çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
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AA

Kars'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Mukim T. yönetimindeki otomobil, Kars-Ani kara yolunun Yahni Dağı mevkisinde Adem K, idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre, sürücü Mukim T'nin olay yerinde hayatını kaybettiği kazada yaralanan diğer sürücü Adem K. ile M.Ö, V.Ö, A.Ö, G.P. ve M.P. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Mukim T'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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