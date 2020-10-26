Kars'ta hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü

Sürücü Y.E idaresindeki hafif ticari araç, ilçeye bağlı Bayburt köyünde evlerinin önündeki yolda oyun oynadığı belirtilen 2 yaşındaki Uygar Aymelek'e çarptı.

Kazada ağır yaralanan Uygar Aymelek, sağlık ekiplerince Selim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğu cesedi, aynı hastanenin morguna konuldu.

Çalıştığı mandıraya götürmek için köye süt toplamaya geldiği öğrenilen araç sürücüsü Y.E. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.