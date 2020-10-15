Kars'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1'i bebek 4 yaralı

Necmettin Acar (52) idaresindeki 06 PNC 62 plakalı hafif ticari araç, İsmail Aytemiz Bulvarı'nda bir süre geri gittikten sonra karşı şeride geçmeye çalışırken manevra yapan Hikmet Ersar (65) yönetimindeki 65 AF 752 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile hafif ticari araçta bulunan 1 aylık bebek ve Birgül Acar yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.