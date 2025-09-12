Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Kars'ta göl ve göletlere 500 bin yavru | Son dakika haberleri

        Kars'ta göl ve göletlere 500 bin yavru sazan bırakıldı

        Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Baraj Gölü başta olmak üzere Kars'taki göl ve göletlere 500 bin yavru sazan bırakıldı. Balıkçıları uyaran Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, "Balıkların büyümesine izin verin. Popülasyonun devam etmesi ve gelecekte de burada balık varlığımızın ve balıkçılığın devamı için bu önemli" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2025 - 18:13 Güncelleme: 12.09.2025 - 18:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında Elazığ Keban Su Ürünleri İşletmesi’nde üretilen 500 bin yavru sazan, Kars Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne gönderildi.

        • 2

          Balık taşıma kamyonuyla getirilen oksijen bastırılmış şeffaf poşetlere konulan balıklar, Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ın gözetiminde, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Arpaçay Baraj Gölüne kayıklarla bırakıldı.

        • 3

          Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinesinde her yıl Kars'taki göl ve göletlerin canlı popülasyonunu korumak, olası avcılık baskısının etkilerini azaltmak amacıyla yavru sazan balığı bıraktıklarını belirtti.

        • 4

          Enver Aydın, ""Bu senede yine Bakanlığımızın gönderdiği 500 bin sazan balığı yavrusunu sınır noktasında bulunan Arpaçay Baraj gölü ile diğer göl ve göletlere salmak suretiyle buradaki canlılığı, balık popülasyonunu korumaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz saha amatör balıkçılığa açık bir alan. Avcılık yapanlara şunu söylemek istiyorum; Bıraktığımız balıkların büyümesine izin verin. Avcılık kurallarına uyun. Buradaki popülasyonun devam etmesi ve gelecekte de burada balık varlığımızın ve balıkçılığın devamı için bu önemli" dedi.

        • 5
        • 6
        • 7
        • 8
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte CHP kararının gerekçesi
        İşte CHP kararının gerekçesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Ali Koç tek tek açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Beşiktaş transferi resmen açıkladı!
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Başkan Trump: Kirk'ün katilini sanırım yakaladık
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Şimdi final zamanı!
        Şimdi final zamanı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        80 milyon TL'lik alacak iddiası! İş insanını öldürüp canına kıydı!
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman Sistemi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Sevgililerin öldüğü yangın kundaklama sonucu çıkmış!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        Transfer bitti artık gözler sahada!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        78 çarşafla Kartalkaya acısı!
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Yeni Corolla Çin'de ortaya çıktı
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        Tacizcisini öldüren liseli Azra'ya ceza indirimi
        4000 yıllık sofra sırrı!
        4000 yıllık sofra sırrı!
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Magnetler ilk nasıl kullanılmaya başlandı?
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        Rusya-Ukrayna müzakereleri durdu!
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        "Yaptığım işte bir hazine buluyorum"
        Habertürk Anasayfa