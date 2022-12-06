Göçerlerin zorlu dönüş yolculuğu

AA

İlde aralıklara devam eden kar yağışıyla yayla ve köyler beyaza büründü.

Mayıs ayında yaylaya çıkan besiciler, hayvanlarını kar yağıncaya kadar buralarda besliyor. Soğuk hava ve kar yağışının başlamasıyla köylere inmeye başlayan göçerler, kar ve sisin arasında yolculuk yapıyor.

Besiciler, yaban hayvanlarının saldırısına karşı çoban köpeklerini sürülerin yanından ayırmıyor.

Kars-Göle yolunda yolculuk yapan göçerler, hava kararmadan köylerine ulaşmaya çalışıyor.

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde de besiciler hayvanlarını yolun kenarında otlatarak evlerine götürüyor.

Yayladan köye inen Özcan Mercan, AA muhabirine, Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış aylarının uzun ve çetin geçtiğini söyledi.

Bu zamana kadar hayvanlarını yaylada otlattıklarını belirten Mercan, "Kar yağıyor ve hayvanlara bakıyoruz. Hayvanlar bugüne kadar Gölbaşı Yaylası'ndaydı. Şimdi Karapınar köyüne götürüyorum. Kar yağışı altında gidiyoruz. Şartlarımız zor. Bu hayvanlar mayıs ayına kadar ahırda yiyecek." diye konuştu.

Fotoğraflar, AA tarafından servis edilmiştir.