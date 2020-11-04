Kars'ta etkili olan sis ve Ardahan'daki pus güzel görüntüler oluşturdu

Hava sıcaklığının gece sıfır dereceye düştüğü Ardahan'da günün ağarması ile hava sıcaklığının yükselmeye başlaması üzerine, özellikle Kura Nehri ve çevresinde buharlaşmaya bağlı pus etkili oldu.

Nehir üzerinde ve tarihi Ardahan Köprüsü çevresinde sabah saatlerinde oluşan pus güzel görüntüler ortaya çıkardı.

Gece hava sıcaklığının 2 dereye düştüğü Kars'ta da sabah sis oluştu.

Sisin görüş mesafesini düşürmesi dolayısıyla kentteki yollarda bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'taki sis, tarihi Kars Kalesi ve eteklerinde güzel manzaralar oluşturdu.