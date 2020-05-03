Kars'ta doğa ters lalelerle renklendi

Üremek için gelen göçmen kuşların sulak arazilerde dolaştığı ilçede, karlı dağlar, meralarda, ormanlık alan içerisinde açan ters laleler ile endemik çiçekler görsel şölen sunuyor.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Soğuksu, Uludere ve Keklik vadisinde açan ters lale türlerinden "kaf laleleri" Sarıçam Ormanları'nda renk cümbüşü oluşturdu.

Bir ay boyuncu ormanları süsleyecek kaf laleleri doğaseverlerin ilgisini çekiyor.