Kars'ta din istismarıyla dolandırıcılık yapan 2 zanlı tutuklandı

AA

Diyarbakır'dan geldikleri öğrenilen Halil K. (47) ve Mehmet Şafi K. (42), Digor ilçesine bağlı Başköy köyünde kendilerini din adamı olarak tanıttıkları S.D'nin evine gitti.

S.D'nin eşine sözde dua okuyup para ve altın alan şüpheliler, daha sonra köyden ayrıldı. Dolandırıldıklarını öğrenen S.D'nin şikayeti üzerine 2 şüpheli, Digor İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde, çantalarında ve arabalarında arama yapan ekipler, çeşitli miktarda para, altın, dua kitapları ve bazı materyaller ele geçirdi.

Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil K. ve Mehmet Şafi K, "Dini inanç ve duyguları istismar ederek dolandırıcılık yapmak" suçundan tutuklandı.