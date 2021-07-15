Kars'ta darbecilerin "kafasına sıkın" dediği imam "o gece" sela okumanın gururunu yaşıyor

AA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi gecesi 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı karşısındaki Fethiye Camisi'nde gece boyunca sela ve ezan okuyarak vatandaşları sokağa çıkmaya çağıran Aktaş, o gece yaşananları unutamıyor.

Darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sela okumak üzere camiye giden Aktaş, askerlerin önünü kapatması nedeniyle önce camiye girmedi.

Vatandaşların askerlerin dikkatini dağıtmasıyla camiye giren Aktaş, hoparlörün sesini en yükseğe çıkartarak sela okudu. Seladan rahatsız olan darbeci askerler imamın susturulması için aldıkları talimatla camiye girmeye çalıştı.

Okunan sela üzerine, sonradan yargılandığı mahkemece "anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay Serkan Polat, Aktaş'ı kastederek askerlere "Bunu susturamadınız, girin sıkın kafasına" şeklinde emir verdi.

Emir üzerine tekrar camiye girmeye çalışan darbeci askerler vatandaşların tepkisiyle geri çekildi.

O gece adeta ölümden dönen Aktaş, AA muhabirine, darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen o geceyi unutamadığını ifade ederek, "Duygu yoğunluğunun yaşandığı zor bir gündü, olayı öğrendikten sonra mücadele etme duygusuyla hareket ettik." diye konuştu.

Sela okumak için evden çıkmaya çalıştığını ancak askerlerin kendisine silah doğrultarak izin vermediğini anlatan Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın talimatıyla dışarı çıkmak için hamle yaptım, evim caminin hemen yanında ancak askerler etrafı kuşattığı için çıkamadım. Asker kapıyı açtı silahı doğrulttu ve 'gir içeri' dedi. Evde 5-10 dakika oyalandım, dışarı çıkma fırsatım olmadı, 5-10 kişilik genç grup, askerleri meşgul edince fırsat bulup hemen camiye geçip sela okudum, halkın sokağa çıkması için anons yaptım. Kars'ta ilk selayı okumam planlanan bir şey değildi, tabii duygu olarak gurur verici bir şey. Çocuklara anlatabileceğim, 'vatanım için bunu yaptım' diyebileceğim bir anı oldu." diye konuştu.

- "Darbecileri camiden çıkarttık"

Aktaş, ilk seladan sonra darbeci askerlerin camiye geldiğini belirterek, "İlk seladan sonra dışarı çıktım ve baktım 10-15 asker caminin bahçesine ellerinde silahlarıyla geldi. Onlar beni almaya çalışırken vatandaş müdahale etti, caminin bahçesinde 10 dakika boğuşma oldu. Darbecileri camiden çıkarttık ama caddeden çıkartmamız 03.00'ü buldu. Çok inatla gelmişlerdi çünkü, kesin talimat vardı 'alın gelin' diye. Darbeci askerler beni alamadığı için 'alamadınız, susturamadınız şu imamı, sıkın kafasına gitsin' şeklinde ikinci bir emir geldi. Darbecilerin bu talimatını öğrenince insanda bir ürperti oluyor ama başaramadıklarından dolayı bir rahatlık vardı. Allah'a şükürler olursun ki o gece buralardaydık." ifadesini kullandı.

Darbecilere karşı sonuna kadar mücadele ettiklerini dile getiren Aktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sela okurken son sela verişim olarak düşündüm, cihazların ses seviyesini sona çıkarttım, 'ne kadar uzaklara sesim giderse o kadar iyi olur' diye düşündüm, hoparlörün patlama riski vardı. Ondan sonrasını düşünemiyordum, var gücümle son sesime kadar selayı bağırarak vermeye çalıştım. Çünkü panik, duygusal bir an var, o anda sela okurken gurur hissediyordum."