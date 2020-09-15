Kars'ta çamaşır ipinde uyuşturucu kurutan kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri 14 Eylül'de düzenledikleri operasyonda evinin bahçesinde çamaşır ipinde uyuşturucu kurutan T.O'yu gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusu tamamlanan T.O. güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.

- Olay

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapıldığına yönelik alınan bilgi üzerine şafak vaktinde düzenlenen operasyonda, T.O'nun evinin bahçesinde çamaşır ipinde kurutulmaya bırakılmış esrar ve kök Hint keneviri ele geçirilmişti. Ekiplerce evde yapılan aramada 4 kilo 243 gram esrar ve 340 kök Hint keneviri bulunmuş, zanlı gözaltına alınmıştı.