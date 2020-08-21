Kars'ta çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

Yusufpaşa Mahallesi Bakırcılar Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 3. katında bir kadın ile çocuğunun bulunduğu dairede yangın çıktı.

İçerideki eşyaların tutuşmasıyla büyüyen yangın sırasında anne, çocuğunu evden çıkararak komşularından yardım istedi.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını daha fazla büyümeden söndürdü. Dairede hasar oluştu.

İtfaiye yetkilileri, yangının evdeki çocuğun çakmakla oynarken eşyayı tutuşturmasıyla çıktığını, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.