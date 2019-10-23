23 EKİM 2019
WhatsApp Hattı
HaberlerGündem

Kars'ta bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince bulunan el yapımı patlayıcı imha edildi

23.10.2019 - 22:12 | Güncelleme: AAGündem
Kars