Kars \u0130l Jandarma Komutanl\u0131\u011f\u0131 timlerince, ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fcne y\u00f6nelik il\u00e7e k\u0131rsal\u0131nda arazi arama taramas\u0131 yap\u0131ld\u0131. Aramada, ter\u00f6ristlerce araziye yerle\u015ftirilen el yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 ile \u00e7e\u015fitli m\u00fchimmat bulundu. El yap\u0131m\u0131 patlay\u0131c\u0131 g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerince gerekli tedbirlerin al\u0131nmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan kontroll\u00fc \u015fekilde imha edildi. B\u00f6lgede, g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7lerinin ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc faaliyetlerinin de\u015fifre edilmesi, s\u0131\u011f\u0131nak ve bar\u0131naklar\u0131n imha edilmesi amac\u0131yla operasyonlar\u0131 s\u00fcr\u00fcyor.