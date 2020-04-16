Kars'ta bir mahallede karantina uygulaması sona erdi

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasını engellemek, sosyal izolasyonu sağlayarak vatandaşların sağlığını korumak amacıyla 30 Mart'ta Dağpınar beldesinin Merkez Mahallesi'nde başlatılan karantinanın sonlandırıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında, Dağpınar beldesinin Merkez Mahallesi'nde uygulanmakta olan karantinanın, 16 Nisan 2020 itibarıyla kaldırılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri kullanıldı.