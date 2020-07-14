Kars'ta bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Laloğlu köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Laloğlu köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur."