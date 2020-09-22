Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köy, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.