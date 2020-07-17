Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaköse köyünde, karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, karantinaya alınan Karaköse köyüne giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.