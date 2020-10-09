Kars'ta bir kişinin öldürülmesi olayına ilişkin aranan zanlı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yukarı Karagüney köyünde 5 Temmuz 2020'de çıkan silahlı kavgada Mehmet B'nin öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen İsrafil B'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu çalışmanın ardından köyünde bulunduğu anlaşılan İsrafil B, jandarmanın köydeki operasyonuyla gözaltına alındı.

Zanlının jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Yukarı Karagüney köyünde Mehmet B. ile İsrafil B. arasında 5 Temmuz 2020'de çıkan silahlı kavgada Mehmet B. hayatını kaybetmiş, İsrafil B'nin eşi Altun B. ise yaralanmıştı.