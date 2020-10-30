Kars'ta bir kişi tartıştığı oğlunu bıçakla ağır yaraladı

Karadağ Mahallesi'nde oturan M.A. ile oğlu Ö.A. arasında, evlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Babasının bıçakla sırtından yaraladığı Ö.A, ambulansla Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.