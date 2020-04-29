Kars'ta besici hastalanan buzağısını maske takarak veterinere götürdü

AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kars-Digor kara yolunun Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü önünde Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulama yaptı.

Polis ekipleri kontrol yapmak üzere durdukları minibüste maskeli bir buzağıyla karşılaştı.

Besicinin, yeni doğan ve hastalanan buzağısını koronavirüse karşı maskeyle önlem alarak veterinere götürdüğü öğrenildi.

Gördükleri manzara karşısında hem şaşıran hem de gülümseyen polisler, besiciyi tedbirli davranışından dolayı tebrik etti.