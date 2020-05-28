Kars'ta ayılar mahalleye inmesin diye ormana yiyecek bırakıldı

AA

Sarıçam ormanlarıyla çevrili, ayı, kurt, tilki, domuz gibi birçok yaban hayvanına barınma imkanı sunan ilçede, son zamanlarda bazı bozayıların mahallelere kadar gelmesi dikkati çekiyor.Özellikle ilçenin Tepe Mahallesi'nde evlerin önüne kadar gelen ve bir şantiyenin içine giren yavrulu bozayı vatandaşları tedirgin etti.Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı Sarıkamış Şefliği görevlileri de bunun üzerine ayıların mahalleye gelmemesi için doğaya yiyecek bıraktı.Görevliler mahallenin arka kısmındaki eski Kars yolu güzergahındaki ormanlık alana ayılar için kemik, et, tavuk eti olmak üzere çeşitli yiyecekler dağıttı.Mahalle sakinlerinden Hayati Uzgaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aç kalan ayıların mahalle içine kadar geldiğini söyledi.Uzgaç, insanların da ayıların da zarar görmesini istemediklerini belirterek, "Birkaç gündür bir ayı yavrularıyla mahallemize geliyor. Birkaç evi de rahatsız etmiş, aç oldukları için geliyorlar. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekibimiz ormanlık alana yiyecek bıraktı. İnşallah ayılar bundan sonra gelip rahatsız etmez. Ekibimize bu faaliyetinden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.