İlçeye bağlı Kötek köyündeki Morpet Deresi çevresinde ot toplamaya giden Ozan Ulu'ya (20) ayı saldırdı. Kafası ve vücudunun çeşitli yerlerinden ayının pençe darbeleriyle yaralanan Ulu, saldırıdan arkadaşlarının yardımlarıyla kurtuldu.

AA'nın haberine göre, Kağızman Devlet Hastanesine kaldırılan Ulu'nun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.