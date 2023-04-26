Kars'ta arazi anlaşmazlığında kan döküldü: 1 ölü

AA

Kars'ın Digor ilçesinde amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kocaköy köyünde Şakir Ç. ile amcası Mehmet Ç. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ç'nin oğlu Ali Ç. amcasının oğlu Şakir Ç'yi boynundan bıçakla yaraladı.

AA'nın haberine göre, ağır yaralanan Şakir Ç. Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Şakir Ç. kurtarılamadı.

Şakir Ç'nin cenazesi otopsi için Harakani Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada Ali Ç. gözaltına alındı.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.