Kars'ta alternatif yem bitkisi tritikale üretimi yaygınlaşıyor

Kentte bu yıl yaklaşık 20 bin hektarlık alanda, yüksek verim potansiyeline sahip olan ve çoğunlukla hayvan beslenmesinde tercih edilen tritikale bitkisi ekildi.
Kurak ve soğuk iklim şartlarına rağmen yüksek verim elde edilen bu alternatif yem bitkisine çiftçiler büyük ilgi gösteriyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Hüseyin Düzgün, AA muhabirine, tritikale bitkisine Karslı çiftçilerin her geçen gün artan ilgi gösterdiğini söyledi.
- "Hayvancılık için yem bitkisi ekmemiz lazım"
Bu bitkinin kentin iklim şartlarına uygun olduğunu ve verimliliğinin yüksek olduğunu ifade eden Düzgün, şöyle konuştu:
"Kars'ta büyükbaş ve küçükbaş olarak baktığımızda yaklaşık 1 milyonun üzerinde bir hayvan varlığı var. Bunları da doyurabilmemiz için daha verimli ve daha fazla yem bitkisi ekmemiz lazım. Hayvanların beslemesinde en büyük girdilerden birisi de yem bitkileridir. O yüzden Kars'taki çiftçilere tritikale dediğimiz bir ürünü tanıtarak ilimizde üretimini arttırmak için gayret ediyoruz."
Düzgün, tritikale bitkisinin buğday ve çavdar melezi bir ürün olduğunu belirterek, verimliliğin iyi olduğu yıllarda, dekarda 500 kilogram civarında mahsul alabildiklerini dile getirdi.
- "20 bin hektarın üzerindeki alanda tritikale ekiliyor"
Vatandaşların kullandıkça bu üründen memnun kaldığını aktaran Düzgün, "Bugün itibarıyla sistemimize baktığımızda yaklaşık 20 bin hektarın üzerinde bir arazide şu anda tritikale ekiliyor. Amacımız ekilebilecek her alanda bu ürünü ekmek." ifadelerini kullandı.
Çiftçi Yakup Öztürk de tritikaleyi deneme amaçlı ektiğini ve memnun kalınca üretimi arttırdığını anlattı.
Yaklaşık 4 yılda 20 dünümle başladığı tritikale ekimini 600 dönüme çıkardığına değinen Öztürk, şunları kaydetti:
"Tritikale bitkisini, un yapıyoruz, ekmeğini kullanıyoruz, pastada börekte çok güzel bir bitki. Saman olarak da diğer bitkilerden çok daha fazla verime sahip. Bölgemizdeki bu yıl yaşanan kuraklığa rağmen gübre atmadan bile verimi yine de çok iyi oldu. Kars'ın bence tek kurtuluşu tritikale bitkisidir. Gerek saman, yem olarak zengin gerekse besleyici özelliğe sahip bu bitkiyi ektiğim alanı 800 dönüme kadar çıkarmayı hedefliyorum."
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