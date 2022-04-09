Kars'ta ahır çöktü: Onlarca küçükbaş hayvan öldü

AA

Arpaçay ilçesine bağlı Carcı köyünde küçükbaş hayvanların bulunduğu ahırın yanında toprak kayması meydana geldi.

AA'nın haberine göre; duvarı yıkılarak çöken ahırdaki yaklaşık 70 küçükbaş hayvan öldü. Olay yerine gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Besici Yaşar İnce, gürültüyü duyunca evin üzerine yıkıldığını düşündüklerini ve kaçtıklarını söyledi. Dışarı çıktıklarında ahırın yıkıldığını fark ettiğini belirten İnce, 70-80 küçükbaş hayvanının toprak altında kaldığını anlattı. İnce, mağdur olduğunu ve devlet yetkililerinden yardım beklediğini dile getirdi.