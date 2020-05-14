Kars'ta 2 köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüsün yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla il merkezine bağlı Arslanizi köyünde 28 Nisan'da, Selim ilçesine bağlı Aşağı Damlapınar köyünde 30 Nisan'da karantina uygulamasının başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün itibarıyla söz konusu köylerde uygulanan karantinanın sona erdiği belirtilerek, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında merkez Arslanizi köyü ile Selim ilçesi Aşağı Damlapınar köyünde uygulanmakta olan karantina, 14 Mayıs Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla kaldırılmıştır." ifadesi yer aldı.