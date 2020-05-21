Kars'ın Digor ilçesine bağlı Mahirbey köyünde, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Karadeniz ve Karsolar aileleri arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Deniz Karsolar hayatını kaybetti, ağabeyi Veysi Karsolar ile Yasin, Çetin, Erol ve Akan Karadeniz yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Köyün girişi ve çıkışında jandarma, hastanelerde ise polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.