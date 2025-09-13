Habertürk
        Kars'ta 1.5 milyon küçükbaş aşılanıyor | Son dakika haberleri

        Kars'ta 1.5 milyon küçükbaş, hastalıklara karşı aşılanıyor

        Kars'ta Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1.5 milyon koyun ve keçiyi, Koyun Keçi Vebası (PPR) ve Brucella hastalıklarına karşı aşılıyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, büyükbaşlara yönelik aşılamaların ardından küçükbaşları da aşıladıklarını belirterek, "Tüm bu çalışmalar, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra halk sağlığını da güvence altına almak adına büyük önem taşıyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2025 - 10:53 Güncelleme: 13.09.2025 - 10:53
        Kars'ta 1.5 milyon küçükbaş aşılanıyor
        Kars'ta, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 2025 yılı aşılama programı kapsamında koyun ve keçilere yönelik PPR ve Brucella Rev 1 aşılamaları başlattı. Ekipler, il genelindeki köyleri gezip, 1.5 milyona yakın koyun ve keçiyi aşılayacak.

        Arpaçay ilçesi Tomarlı köyünde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, aşılama faaliyetlerinin önemine dikkat çekti.

        Kars'ın hayvancılık açısından Türkiye'nin önemli illerinden biri olduğunu vurgulayan Aydın, "İlimiz, geniş mera ve yayla alanlarıyla hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvancılıkta öne çıkıyor. Yaklaşık 2 milyon civarında hayvan varlığına sahibiz. Bunun 1.5 milyona yakını ise küçükbaş hayvanlardan oluşuyor" dedi.

        Büyükbaşlara yönelik aşılamaların ardından küçükbaşları da aşıladıklarını belirten Aydın, "Şu an il genelindeki tüm küçükbaş işletmelerde zoonoz ve bulaşıcı hastalıklara karşı aşı uygulaması yapıyoruz. Bununla birlikte hayvanların kimliklendirme ve küpeleme işlemleri de eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Tüm bu çalışmalar, hayvan sağlığını korumanın yanı sıra halk sağlığını da güvence altına almak adına büyük önem taşıyor" diye konuştu.

        #yerel haberler
        #kars haberleri
