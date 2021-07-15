Sel ev, ahır ve tarım aletlerine zarar verdi

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Yağış dolayısıyla Çallı ve Karabağ köylerinde oluşan sel maddi hasara yol açtı.Yöre sakinleri köye inen sel suları nedeniyle önlem almak için zamanla yarıştı. Köylüler evlerine suyun girmesini önlemek için büyük çaba gösterdi.Çallı köyünde sel nedeniyle çöken ahır içerisinde 5 küçükbaş hayvan telef oldu, tarım aletleri zarar gördü.Köy sakinlerinden Yasin Yılmaz, yüksek kesimlerde etkili olan yağmurun sele yol açtığını ifade ederek, "Yoğun yağmur ve dolu yağışı nedeniyle sel geldi. Evler, ahırlar sel suları altında kaldı. Sular otları götürdü, birkaç tane de hayvanım telef oldu." dedi.Kağızman Kaymakamlığı köylerde hasar tespit çalışması başlattı.