Kars Şeker Fabrikası 27 yaşında

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türk şeker sanayisinin 28'inci fabrikası Kars Şeker Fabrikası'nın temeli 31 Temmuz 1976'da atıldı. Daha sonra etüt proje kapsamına alınan fabrikanın inşaat çalışmaları 1990'da başladı.
Bölgenin en önemli sanayi kuruluşu olan fabrika, 30 Ekim 1993'de işletmeye açıldı. Kurulduğu ilk yıl 46 köyde bin 568 çiftçi ile 18 bin 202 dekarlık alanda pancar yetiştiren fabrika, zaman içerisinde üretim kapasitesini artırdı.
- Rekor üretim 1998'de gerçekleşti
Kars Şeker Fabrikası, 27 yıllık geçmişinde en çok üretimi 1998 yılında gerçekleştirdi. Fabrika, bu yıl 162 bin 200 ton pancarı işleyerek 20 bin 690 ton şeker elde etti. Böylece tüm zamanların en iyi verilerine 1998'de ulaşılmış oldu. Fabrika, dekar başına en yüksek verimi ise 2015'de elde etti. 2015 yılında dekar başına 4 buçuk tonun üzerinde pancar elde edildi. Böylece 2015 yılı, fabrika tarihinde en verimli yıl olarak kayıtlara geçti.
Yüzde 8,42 toprak, yüzde 0,28 küspe ve yüzde 0,02 çamur kaybının gerçekleştiği 2001/2002 üretim dönemi kaybın en az olduğu dönem olarak kayıtlardaki yerini aldı. Bu dönemde fabrika, 133 bin ton pancarı işleyerek 18 bin 948 ton şeker elde etti.
1 Ekim'de yeni üretim dönemine start veren fabrika, 2020/2021 üretim döneminde 55 bin ton pancarı işleyerek 8 bin ton şeker, 2 bin 200 ton melas ve 19 bin ton küspe elde edecek.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!