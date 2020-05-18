İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince yürütülen operasyonda, teröristlerle sağlanan sıcak temasta 3 terörist, silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiğini duyurdu.

Operasyonda, 3 askerin yaralandığını ve hastaneye sevk edildiği bildirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.