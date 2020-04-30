İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında; Kars- Kağızman ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Komando birliklerince devam eden operasyonda bugün 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4 OLDU

Böylelikle son iki günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4’e yükseldi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 3 adet M-16, 1 adet kalaşnikof marka piyade tüfeği, 1 adet Bixi, 2 adet tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor...