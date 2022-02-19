Gölün tamamının buzla kaplandığını ifade eden Özgün, "Bir göl her mevsim anca bu kadar güzel olabilir. Yazın da buraya gelmiştim, harika manzarası var. Şimdi de etraf karla kaplı ve tamamı donmuş, enfes bir manzara var. Ben de burada bu güzelliği telefonumla kayıt altına aldım, herkesin gelip görmesini tavsiye ederim" dedi.